عاجل

خبر | موسى الكوني عضو الرئاسي يبحث مع ميخائيل أونماخت السفير الألماني و مصطفى ال

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | موسى الكوني عضو الرئاسي يبحث مع ميخائيل أونماخت السفير الألماني و مصطفى المهراج السفير الفرنسي رؤيته بشأن عودة العمل بنظام المحافظات لإنهاء الانسداد السياسي والخروج من المركزية إلى اللامركزية وإبعاد العاصمة عن الصراع وعدم اعتبارها ” مغنم للمتصارعين ” عن الأموال والصلاحيات المتواجدة بالسلطة المركزية والمراكز السيادية. #ليبيا #المرصد (اعلام الرئاسي)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك