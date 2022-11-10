خبر | موسى الكوني عضو الرئاسي يبحث مع ميخائيل أونماخت السفير الألماني و مصطفى ال

خبر | موسى الكوني عضو الرئاسي يبحث مع ميخائيل أونماخت السفير الألماني و مصطفى المهراج السفير الفرنسي رؤيته بشأن عودة العمل بنظام المحافظات لإنهاء الانسداد السياسي والخروج من المركزية إلى اللامركزية وإبعاد العاصمة عن الصراع وعدم اعتبارها ” مغنم للمتصارعين ” عن الأموال والصلاحيات المتواجدة بالسلطة المركزية والمراكز السيادية. #ليبيا #المرصد (اعلام الرئاسي)