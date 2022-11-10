المحلل السياسي حافظ الغويل، عن حكومة الدبيبة: – اتعجب و اتساءل؟ ماهى قيمه أن تك

المحلل السياسي حافظ الغويل، عن حكومة الدبيبة:

– اتعجب و اتساءل؟ ماهى قيمه أن تكون وزير مثلا فى حكومه رئيسها و نصف وزراءها شخصيات هزيلة لا كفاءة لها ولا يحترمها أحد .

– حكومة رئيس وزراءها مزور لشهاداته و معروف للقريب و البعيد أنه كون ثروته من الرشاوى و الفساد.

– حكومة فيها وزراء ينتحلو فى صفات، دكتوره بشهادة ثانويه ؟!، أو آخرين وصلو للمنصب بالمصاهرة !!! ….. أو سفراء و دبلوماسيين وصلو للمنصب بدون أي كفاءة إلا قبيلتهم أو ابن عمهم كانو بياعين فى متاجر او سواقين تاكسى !!!

#ليبيا_24

2022-11-10 17:42:28

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