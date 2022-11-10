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شرعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إجرا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شرعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إجراء اتصالات مع الجانب الليبي من أجل عودة الديبلوماسيين المغاربة، وذكرت مصادر دبلوماسية أن المغرب يستعد لإعادة فتح قنصليتين في ليبيا، كما أشارت إلى أن إعادة فتح قنصليتين في ليبيا يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية لخدمة أفراد الجالية المغربية بالخارج .
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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