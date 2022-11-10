النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري: – تصريحات بعض الدبلوماسيين من مبعو

النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري:

– تصريحات بعض الدبلوماسيين من مبعوثين أو سفراء أو حتى رؤساء بعض الدول تدخل سافر في الشأن الليبي.

– ندين بشدة تلك التصريحات ونرفضها رفضا قاطعا.

– نعتبر تلك التصريحات تدخلات سافرة في الشأن الليبي يمنعها القانون الوطني والقانون الدولي.

– نؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يكون “ليبي ليبي” وفق رؤية وطنية شاملة.

– الحل يجب أن تجمع كافة الأطراف ويحظى بموافقة الشعب ويحقق مصالحه.

– لا نرى بأي حال من الأحوال أن يكون الحل أجنبيا وفق رؤى أو إملاءات أطراف خارجية مهما أدعت حسن النية.

– نشهد تدخلات في شكل تصريحات لدبلوماسيين، في الوقت الذي نقترب فيه من تسوية سياسية ليبية.

– التدخلات تقوض أي تقارب بين الليبيين وتهدد الأمن القومي للبلاد.

– إننا نفرق بين ما هو ذات طابع دبلوماسي، وبين ما يتعدى إلى التدخل في الشؤون الداخلية.

#ليبيا_24

2022-11-10 17:30:00

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