أعرب السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى المهراج، عن عزم بلاده في الدفع باتجاه تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وذلك خلال لقائه مع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، وأضاف المهراج بأن بلاده ستلعب دورًا إيجابيًا لوضع حلولا سياسية، تساهم في الوصول لإقامة الانتخابات وفق إطار دستوري يوافق على نتائجها الأطراف السياسية.

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