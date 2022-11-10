المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند:

– الوضع السياسي الراهن في ليبيا لا يُمكن أن يستمر.

– الولايات المتحدة قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية.

– التمديد الأخير لولاية البعثة الأممية يعتبر فرصة لإعادة تحديد خارطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات وتحقيق المشاركة اللازمة من الجهات الفاعلة الرئيسية ووضع رزنامة تحظى بدعم المجتمع الدولي.

– نؤكد على الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية تُفضي لانتخابات موثوقة وشفافة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.

#ليبيا_24

2022-11-10 21:46:56

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