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أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، عن تسخير إمك

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، عن تسخير إمكانيات الخارجية للتعاون مع محكمة الجنايات الدولية في أداء عملها بليبيا، وذلك خلال لقائها مع المدعي العام للمحكمة كريم خان اليوم الخميس، وشددت على أهمية التعاون المشترك بين محكمة الجنايات الدولية ونظام القضاء الليبي؛ لضمان دور أكثر فاعلية يحقق العدالة والمحاسبة والاستقرار.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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