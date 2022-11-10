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صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يجتمع برؤساء الأجهزة ال

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يجتمع برؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء مكاتب الوزارة لمناقشة المجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام بالتواجد بقوة على مدار الساعة وفرض السيطرة الأمنية بالتعاون مع ” وزارة الدفاع “. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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