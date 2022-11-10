صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يجتمع برؤساء الأجهزة ال

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يجتمع برؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء مكاتب الوزارة لمناقشة المجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام بالتواجد بقوة على مدار الساعة وفرض السيطرة الأمنية بالتعاون مع ” وزارة الدفاع “. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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