صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يجتمع برؤساء الأجهزة ال

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يجتمع برؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء مكاتب الوزارة لمناقشة المجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام بالتواجد بقوة على مدار الساعة وفرض السيطرة الأمنية بالتعاون مع ” وزارة الدفاع “. #ليبيا #المرصد