ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حلول إنجاز الانتخ

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حلول إنجاز الانتخابات في أسرع وقت ممكن، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اجتماعهما اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس، وأكد السائح على تطلع المفوضية من الاستفادة من التجربة الأمريكية في الديمقراطية ومحاولة تطبيق الأمر ذاته في ليبيا

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