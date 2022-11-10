عاجل

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حلول إنجاز الانتخ

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حلول إنجاز الانتخابات في أسرع وقت ممكن، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اجتماعهما اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس، وأكد السائح على تطلع المفوضية من الاستفادة من التجربة الأمريكية في الديمقراطية ومحاولة تطبيق الأمر ذاته في ليبيا
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك