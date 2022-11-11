صور | بعد فشل دعوات الغرياني لخروج الشارع المصري والمطالبة بإسقاط النظام المصري … مجموعة ” تيار دار الافتاء ” تخرج في مظاهرة بميدان الشهداء #طرابلس للمطالبة بإسقاط السيسي. #ليبيا #المرصد #مصر
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