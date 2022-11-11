صور | المنفي يشارك في افتتاح فاعليات منتدى #باريس للسلام المنعقد بالعاصمة الفرنس

صور | المنفي يشارك في افتتاح فاعليات منتدى #باريس للسلام المنعقد بالعاصمة الفرنسية لمواجهة التحديات العالمية وإحلال السلام الدائم. #ليبيا #المرصد
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