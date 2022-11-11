خبر | جهاد يايجي مهندس الاتفاقية ” التركية الليبية “: وقعنا إتفاقية مع ” الحكومة الشرعية ” ولا يمكن لمجلس النواب الليبي ان يتدخل بها لأنه غير حقيقي ومنهار منذ 8 سنوات وغير منتخب من الشعب وممثلين عن هذا المجلس جاؤوا إلى #تركيا قبل 4 أشهر وأطلعتهم على أمر الاتفاقية وسنمضي قدمًا في التنقيب بناءً عليها. #ليبيا #المرصد (لقاء مع صحيفة إيكاثيميريني كومست اليونانية)