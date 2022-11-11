المستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز: – الطريق

المستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز:

– الطريقة التي تدار بها عائدات النفط 🛢في ليبيا، هي المحرك الأساسي للصراع.

– ليبيا دولة ريعية وأكثر من 90٪ عوائد الدولة تأتي من هذا المصدر الواحد.

– الطبقة الحاكمة ما بعد 2011 استخدمت بنية معقدة من مؤسسات الدولة بما في ذلك الشركات الحكومية كنوع من «البقرة الحلوب🐄» لتحقيق مكاسب شخصية.

– نعلم أن الذين يستفيدون بشكل غير قانوني من مشاركتهم في الحكومة يميلون إلى حفظ هذه الأموال 💰في الخارج في دول تكون للعقوبات فيها تأثير، ويجب إخطارهم بأنهم سيعاقبون إذا لم يبدؤوا في كبح جماح شهيتهم والتصرف بمسؤولية.

– هناك مقاومة للشفافية والمساءلة في ليبيا لأسباب واضحة.

– لسوء الحظ، اتخذ القرار بالسماح للحكومة الحالية بأخذ تقرير التدقيق ووضعه في الدرج

– تقرير التدقيق الدولي تم إخفائه ولم ينشر ليطلع عليه الليبيون؟ ذلك كان ببساطة خطأ غبيا فظيعا.

– المصرف المركزي ما زال لا يعمل كما ينبغي، إذ يجب أن يديره مجلس المحافظين، وهذا هو قانون المصارف الليبي، ولا يمكن أن يكون لديك مؤسسة سيادية تنتهك القانون.

– حكومة الوحدة بغض النظر عن المسؤول يجب أن توضع في حزام العفة المالية، لأنها ليست حكومة منتخبة.

– حكومة الوحدة حكومة مؤقتة تفتقر بطبيعتها إلى تلك الشرعية التي لا تأتي إلا من خلال صندوق الاقتراع.

– كان من المفترض أن تكون الحكومة قد كلفت بمهمة محددة: التحضير للانتخابات، 🗳والتصدي لوباء كورونا، 🦠ومساعدة البلديات، وليس تشكيل مجلس وزراء ضخم، هذا المكون من 27 شخصا، ومع ما يتطلبه من النفقات.

– استبعد قيام محلس النواب بدوره الرقابي، رغم أهميته للحد من هذه العمليات، بسبب تعطيل المجلسين التشريعيين تماما مثل أي كيان آخر في ليبيا.

#ليبيا_24

2022-11-11 21:10:36

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