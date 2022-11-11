المستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز:
– الدبيبة أوقف الانتخابات البلدية لأنه يريد إنشاء شبكة دعم خاصة به على المستوى البلدي
– لابد من مواجهة الدبيبة بهذا لأن هناك انتخابات بلدية مؤجلة يجب إجراؤها في جميع أنحاء ليبيا.
– من المهم البدء بهذا النوع من القواعد الشعبية على المستوى المحلي إذا كانت المعضلة على المستوى الوطني صعبة بسبب التدخل الأجنبي وبسبب الصفقات التي تعقد.
– الانتخابات الليبية لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا ورغم ذلك لا يوجد حل عسكري للأزمة.
– نحن بحاجة إلى عملية انتخابية نشطة في ليبيا لأنه من دونها ستكون لديك شهية لا تشبع للسلطة التنفيذية المؤقتة.
– ملتقى الحوار السياسي الليبي أقدم على الحوار بمساعدة المجتمع الدولي عندما تأخر في إنجاز مهمته بشأن التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات.
– كان من الواضح أنه يجب أن يكون لدينا إطار دستوري قبل نهاية ربيع 2021 وإلا فلن تجرى انتخابات.
– قررنا محاولة تجميع أعضاء ملتقى الحوار معا في جنيف وبحث ما إذا كان بإمكاننا الحصول على شيء منهم.
– ملتقى الحوار أقدم على الانتحار بمساعدة المجتمع الدولي في الوقت الذي جرى استدعاؤهم فيه مرة أخرى في يوليو 2021.
– كان الثعبان قد دخل بالفعل إلى الحديقة وانعكس الاستقطاب والاختلافات التي أصبحت واضحة في ليبيا على ملتقى الحوار.
– تم اتخاذ القرار بالمضي قدما في مسار المؤسسات التشريعية المنتخبة أي الاستمرار في تكرار الأخطاء نفسها.
– ما حدث في ربيع هذا العام هو أنه لم يعد لدينا ملتقى الحوار السياسي، ولا يوجد تصنيف لخارطة الطريق كتشريع ليبي.
– بصورة أساسية عادت الطبقة الحاكمة إلى لعبتها القديمة.
– الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورا حقيقيا على المستوى المحلي لكن من المهم أن تكون البداية بالنظر إلى الليبيين أنفسهم.
#ليبيا_24
2022-11-11 23:41:02
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