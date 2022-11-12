عضو المؤتمر العام عبدالمنعم اليسير: – الشعوب الحية التي تعمل وتدفع الضرائب لتست

عضو المؤتمر العام عبدالمنعم اليسير:

– الشعوب الحية التي تعمل وتدفع الضرائب لتستطيع الحكومات تسيير الشؤون العامة هي من تقرر كيف تعيش وليس الحكومات.

– الشعوب التي لا تعمل وتعتمد على الأموال التي تدفعها لها الحكومات من إيرادات الموارد الطبيعية أو المساعدات الدولية لا إرادة لها.

– من الصعب أن ترى الحياة السعيدة ولن تجد آي حاكم أو ملك يرضيها، لأن من يحكمها سوف يرضي القلة القليلة التي يعتمد عليها في البقاء في السلطة.

– تحت هذه الظروف من المستحيل أن تتعايش في سلام لأن القلة القليلة تصنع الحقد والعداء في ذلك المجتمع في غياب العدالة الاجتماعية.

#ليبيا_24

2022-11-12 02:02:58

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