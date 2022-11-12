عضو المؤتمر العام عبدالمنعم اليسير: – الشعوب الحية التي تعمل وتدفع الضرائب لتست

عضو المؤتمر العام عبدالمنعم اليسير:
– الشعوب الحية التي تعمل وتدفع الضرائب لتستطيع الحكومات تسيير الشؤون العامة هي من تقرر كيف تعيش وليس الحكومات.
– الشعوب التي لا تعمل وتعتمد على الأموال التي تدفعها لها الحكومات من إيرادات الموارد الطبيعية أو المساعدات الدولية لا إرادة لها.
– من الصعب أن ترى الحياة السعيدة ولن تجد آي حاكم أو ملك يرضيها، لأن من يحكمها سوف يرضي القلة القليلة التي يعتمد عليها في البقاء في السلطة.
– تحت هذه الظروف من المستحيل أن تتعايش في سلام لأن القلة القليلة تصنع الحقد والعداء في ذلك المجتمع في غياب العدالة الاجتماعية.
#ليبيا_24
2022-11-12 02:02:58
1668218578
أضف تعليقـك