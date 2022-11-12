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المركز الوطني للأرصاد الجوية: تتكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المركز الوطني للأرصاد الجوية: تتكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من مصراتة إلى الخليج والجبل الأخضر، وتكون الضباب على بعض مناطق الشمال الغربي والخليج.

#ليبيا_24

2022-11-12 11:15:17

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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