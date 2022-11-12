المركز الوطني للأرصاد الجوية: تتكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من مصراتة إلى الخليج والجبل الأخضر، وتكون الضباب على بعض مناطق الشمال الغربي والخليج.

#ليبيا_24