المركز الوطني للأرصاد الجوية: تتكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من مصراتة إلى الخليج والجبل الأخضر، وتكون الضباب على بعض مناطق الشمال الغربي والخليج.
#ليبيا_24
2022-11-12 11:15:17
1668251717
المركز الوطني للأرصاد الجوية: تتكاثر السحب على أغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من مصراتة إلى الخليج والجبل الأخضر، وتكون الضباب على بعض مناطق الشمال الغربي والخليج.
#ليبيا_24
2022-11-12 11:15:17
1668251717
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