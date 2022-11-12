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عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي : – رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خ

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي : – رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري سيلتقيان اليوم السبت لقاء في تركيا 🇹🇷 للتفاهم والاتفاق على قاعدة دستورية، واستكمال مشاروات ملف المناصب السيادية. #ليبيا_24

2022-11-12 14:24:19

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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