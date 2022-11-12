عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي : – رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خ

عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي : – رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري سيلتقيان اليوم السبت لقاء في تركيا 🇹🇷 للتفاهم والاتفاق على قاعدة دستورية، واستكمال مشاروات ملف المناصب السيادية. #ليبيا_24

2022-11-12 14:24:19

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