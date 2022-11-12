صور | الدبيبة يشرف على تكريم ” الوحدات العسكرية ” المشاركة في التمرين التعبوي ال

صور | الدبيبة يشرف على تكريم ” الوحدات العسكرية ” المشاركة في التمرين التعبوي الإعصار 1 بمقر ” اللواء 53 مشاة مستقل “. #ليبيا #المرصد
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