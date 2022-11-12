عاجل > بلدية #جنـزور تندد باستـقطاع جـزء كبير من أراضيها و ضمها لبلدية السراج المستحدثة من الدبيبة. ⚡️نحذر حكومة الدبيبة من هذه الخطوة غير المدروسة لما لها من تداعيات اجتماعية تتعلق بالنسيج الاجتماعي . ⚡️المنطقة المستقطعة تسمى الغيران وهي تابعة تاريخياً لجنزور و تسمية السراج تقتصر على تقسيم سكني . #ليبيا #المرصد ( بيان )