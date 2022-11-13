الكاتب الصحفي عبد الله الكبير: – الاتفاق بين المبعوث الأممي والسفير الأمريكي وا

الكاتب الصحفي عبد الله الكبير:

– الاتفاق بين المبعوث الأممي🇺🇳 والسفير الأمريكي 🇺🇸والدول الداعمة للانتخابات 🗳بشكل عام هو إجراء الانتخابات

– ريتشارد نورلاند 🇺🇸يتكلم عن المجموعات المؤثرة في هذا الشأن وهم مجلسي النواب والدولة ويقول إنهم سيواصلون العمل والضغط من أجل الوصول لقاعدة دستورية.

– المبعوث الأممي 🇺🇳يسعى لجمع مجلسي النواب والدولة معاً من أجل الوصول لتوافق حول قاعدة دستورية قوانين انتخابية وقد يلجأ لملتقى حوار سياسي.

– نورلاند ما زال يعول على مجلسي النواب والدولة.

– تصريحات الساسة الأوروبيين 🇪🇺 ليست بالضرورة تعكس المواقف الحقيقية لهم ولدولهم، بل تتوافق مع مصالحهم 🛢💰ورؤيتهم ومجمل مواقفهم من الأزمة الليبية.

#ليبيا_24

2022-11-13 03:16:20

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