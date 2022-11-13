البرلماني التركي المعارض، السفير السابق أونال تشفيكوز:
– كان من الخطأ أن تنحاز تركيا🇹🇷 إلى جانب من القوات في ليبيا لأسباب أيديولوجية.
– أنقرة فقدت دورها كوسيط في ليبيا، وألحقت الضرر بسمعتها بسبب الأخطاء التي ارتكبتها في سوريا🇸🇾.
– محاولات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وسياسة أنقرة للوساطة في ليبيا، لم تسفر عن أي نتائج.
– ما تفاصيل مذكرة تفاهم 📃📄في مجال الهيدروكربونات التي تم توقيعها في 3 أكتوبر من هذا العام، مع ليبيا؟
– الاتفاقيات السابقة🧾 لم يتم التصديق عليها في مجلس النواب، ما الخطوات التي يتم اتخاذها لجعل هذه الوثائق سارية المفعول؟.
– ندعم حقوق تركيا ومصالحها باتباع سياسة خالية من المقاربات الأيديولوجية، من دون الانحياز لأي طرف.
#ليبيا_24
2022-11-13 03:45:00
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