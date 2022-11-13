المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:
– الوضع السياسي القائم في ليبيا لا يحتمل مزيداً من الصراعات على أرضها.
– مسألة الحدود البحرية 🗺قضية شائكة ومتداخلة، ولا يمكن مناقشتها مع السلطات الحالية، التي تفتقر للشرعية الوطنية الكاملة.
– السيادة الوطنية أيضاً منقوصة؛ بفعل القرارات الأمميّة🇺🇳 أولاً، ووجود قوات أجنبية ومرتزقة، من جهة ثانية.
– الحديث عن تفعيل الحوار حول ترسيم الحدود في ليبيا؛ سيخلق في النهاية المزيد من الانقسامات، ما يهدد وحدة الكيان الوطني.
– أيّ موقف تجاه دعوات اليونان 🇬🇷سلباً أو إيجاباً، هو موقف مشكوك فيه، وسيفتقر للشرعية،.
– مثل هذه المذكرات هي حبر على ورق، تخدم فقط الصراعات الإقليمية في شرق المتوسط، ولن ينال ليبيا منها إلّا غبار الحروب والصراعات والتشظي.
– الجلوس بسيادة كاملة وتمثيل شرعي حقيقي؛ من أجل التفاوض وفق المصالح الوطنية، وبما يخدم السلام الدولي والإقليمي، أمر قادم لا محالة.
#ليبيا_24
2022-11-13 03:02:42
1668308562
أضف تعليقـك