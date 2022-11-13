صور | ‪وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة تعلن إلقاء القبض على أحمد الزنتاني الملقب ب

صور | وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة تعلن إلقاء القبض على أحمد الزنتاني الملقب بـ ” الوراكينة ” التابع لمجموعة جويلي رفقة محمد عبدالله الملقب بـ ” حمودي ” بعد إصابتهم لمواطن وضبط ” حبوب هلوسة ” كانت بحوزتهم. #ليبيا #المرصد
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