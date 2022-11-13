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صور | شرطة مرور #سوق_الجمعة تضبط عدد من السيارات يقودها أجانب غير مكتملة الإجرا

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | شرطة مرور #سوق_الجمعة تضبط عدد من السيارات يقودها أجانب غير مكتملة الإجراءات القانونية. #ليبيا #المرصد (مديرية أمن #طرابلس)





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ليبيا مباشر

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