صور | شرطة مرور #سوق_الجمعة تضبط عدد من السيارات يقودها أجانب غير مكتملة الإجرا

صور | شرطة مرور #سوق_الجمعة تضبط عدد من السيارات يقودها أجانب غير مكتملة الإجراءات القانونية. #ليبيا #المرصد (مديرية أمن #طرابلس)
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