المستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز:
– البعض في ليبيا غير مهتم بممارسة شفافية التدقيق المالي، وهذا يتطلب تدخل دولي من دول عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية🇺🇸.
– التدقيق المالي في أعمال مصرف ليبيا المركزي 💰أمر مارسته دول عديدة، وبدون الانتخابات 🗳ستكون في ليبيا شهية مستمرة للسلطة التنفيذية المؤقتة، وهذا ما كان واضحًا خلال السنوات الست الماضية.
– على الولايات المتحدة🇺🇸 أن تلعب دورًا في ليبيا، لكن يجب أن يساعد الليبيون أنفسهم أولاً، وطالما ظل النفط 🛢هو المصدر الوحيد للإيرادات في ليبيا، ستظل كل هذه الأطراف تتصارع طيلة الـ40 عامًا المقبلة.
– قرأت مثل أي شخص عن التقارير حول التسريبات المرتبطة بتورط أعضاء ملتقى الحوار السياسي في فساد بشأن اتخاذ قرار انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة.
– لا أدري لماذا يتم الحديث عن عدم الشفافية، وكانت جميع الجلسات مُذاعة على الهواء، ولكن رغم ذلك نحن ليس لدينا سلطة التحقيق ووجهنا بضرورة تشكيل لجان للتحقيق.
#ليبيا_24
2022-11-13 12:52:35
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