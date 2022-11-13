المستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز:

– البعض في ليبيا غير مهتم بممارسة شفافية ‏التدقيق المالي، وهذا يتطلب تدخل دولي من دول عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية🇺🇸.

– التدقيق المالي في أعمال مصرف ليبيا المركزي 💰أمر ‏مارسته دول عديدة، وبدون الانتخابات 🗳ستكون في ليبيا شهية مستمرة للسلطة ‏التنفيذية المؤقتة، وهذا ما كان واضحًا خلال السنوات الست ‏الماضية.

– على الولايات المتحدة🇺🇸 أن تلعب دورًا في ليبيا، لكن ‏يجب أن يساعد الليبيون أنفسهم أولاً، وطالما ظل النفط 🛢هو المصدر الوحيد للإيرادات في ليبيا، ستظل كل ‏هذه الأطراف تتصارع طيلة الـ40 عامًا المقبلة.

– قرأت مثل أي شخص عن التقارير حول التسريبات المرتبطة ‏بتورط أعضاء ملتقى الحوار السياسي في فساد بشأن اتخاذ قرار ‏انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة.

– لا أدري لماذا يتم الحديث عن عدم الشفافية، وكانت جميع ‏الجلسات مُذاعة على الهواء، ولكن رغم ذلك نحن ليس لدينا سلطة ‏التحقيق ووجهنا بضرورة تشكيل لجان للتحقيق.

#ليبيا_24

2022-11-13 12:52:35

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