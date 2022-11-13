عاجل > الدبيبة: لم أريد إعلان إرسال شحنة الوقود إلى #تونس كمساعدة ولكن تسربت للإعلام . ⚡️#تونس لم تطلب هذه المساعدة ولكنها كانت مبادرة من الليبيين بعد رؤيتهم للوضع . ⚡️رجال الأعمال الليبيين أرسلوا شحنة سكر كمساعدة لنظرائهم التونسيين #ليبيا #المرصد (حوار مع موزاييك FM )
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ليبيا مباشر
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