عاجل > الدبيبة: لم أريد إعلان إرسال شحنة الوقود إلى #تونس كمساعدة ولكن تسربت للإعلام . ⚡️#تونس لم تطلب هذه المساعدة ولكنها كانت مبادرة من الليبيين بعد رؤيتهم للوضع . ⚡️رجال الأعمال الليبيين أرسلوا شحنة سكر كمساعدة لنظرائهم التونسيين #ليبيا #المرصد (حوار مع موزاييك FM )