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أعرب وزير الخارجية المالطي “إيان بورج” عن قلق بلاده من تطورات ملف الهجرة غير الق

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعرب وزير الخارجية المالطي “إيان بورج” عن قلق بلاده من تطورات ملف الهجرة غير القانونية في المنطقة.
وأشار الوزير المالطي في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة “نجلاء المنقوش”، إلى أن ليبيا شريك ضروري لمعالجة هذه الأزمة، لافتاً إلى أن بلاده ملتزمة بالدفع بالملف الليبي لكي يظل على رأس أولويات أجندة الدول الأوروبية لضمان أمن واستقرار المنطقة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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