أعرب وزير الخارجية المالطي “إيان بورج” عن قلق بلاده من تطورات ملف الهجرة غير الق

أعرب وزير الخارجية المالطي “إيان بورج” عن قلق بلاده من تطورات ملف الهجرة غير القانونية في المنطقة.

وأشار الوزير المالطي في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة “نجلاء المنقوش”، إلى أن ليبيا شريك ضروري لمعالجة هذه الأزمة، لافتاً إلى أن بلاده ملتزمة بالدفع بالملف الليبي لكي يظل على رأس أولويات أجندة الدول الأوروبية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

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