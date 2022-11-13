انطلقت، اليوم الأحد، الدورة التدريبية لضابطات الشرطة المستهدفات لتأمين محطات الن

انطلقت، اليوم الأحد، الدورة التدريبية لضابطات الشرطة المستهدفات لتأمين محطات النساء بمراكز الاقتراع، التي تنظمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبحسب بيان المفوضية، فإن الدورة تستهدف تدريب 30 ضابطة شرطة من المنطقة الغربية والجنوبية، لتعريفهن بالعملية الانتخابية وتدريبهن على كيفية تأمين هذه المحطات.

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