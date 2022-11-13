صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يترأس اجتماع أمني موسع بالوزارة لمتابعة عمل المؤسسات الأمنية والخطة الأمنية رقم 1 لتأمين #طرابلس الكبرى وتأمين الحدود و حلحلة العراقيل بالمنافذ الحدودية ومنع عمليات تهريب الوقود والتصدي للمجرمين. #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
أجل المجلس الأعلى للدولة، جلسة اليوم الأحد والتي كانت خاصة بمناقشة ملفي المناصب
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
جولات باتيلي… هل تكسر حالة «الجمود السياسي» في ليبيا؟
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي: – لايمكن لبلد تحكمه طبقة نفعية فاسدة أن
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
خبر | المشري: خالص التعازي والمواساة للجمهورية التركية حكومة وشعباً، في ضحايا حا
تم النشر منذُ 52 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك