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صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يترأس اجتماع أمني موسع

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يترأس اجتماع أمني موسع بالوزارة لمتابعة عمل المؤسسات الأمنية والخطة الأمنية رقم 1 لتأمين #طرابلس الكبرى وتأمين الحدود و حلحلة العراقيل بالمنافذ الحدودية ومنع عمليات تهريب الوقود والتصدي للمجرمين. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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