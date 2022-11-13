ذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بأن محاولات زرع الفتنة بين الدو

ذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بأن محاولات زرع الفتنة بين الدولتين الشقيقتين ليبيا وتونس هي فاشلة، وبخصوص التقارير التي تفيد بمحاولة مجموعة إرهابية ليبية قتل الرئيس التونسي قيس سعيد كلها مزيفة ومقبركة لزعزعة الأمن، وأضاف الدبيبة في تصريحاته لوسائل إعلام تونسية بأن ليبيا حاربت الإرهاب في سرت وستستمر في محاربته أين ما وجد.

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