خبر | الدبيبة: خالص التعازي والمواساة للجمهورية التركية قيادة وشعبا في ضحايا الت

خبر | الدبيبة: خالص التعازي والمواساة للجمهورية التركية قيادة وشعبا في ضحايا التفجير الشنيع ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى وإننا إذ نتابع عن كثب أوضاع الليبيين المقيمين هناك نعلن تضامننا الكامل مع الأشقاء بـ #تركيا في مصابهم. #ليبيا #المرصد (تغريدة)