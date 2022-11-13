عاجل

خبر | الدبيبة: خالص التعازي والمواساة للجمهورية التركية قيادة وشعبا في ضحايا الت

تم النشر منذُ 40 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | الدبيبة: خالص التعازي والمواساة للجمهورية التركية قيادة وشعبا في ضحايا التفجير الشنيع ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى وإننا إذ نتابع عن كثب أوضاع الليبيين المقيمين هناك نعلن تضامننا الكامل مع الأشقاء بـ #تركيا في مصابهم. #ليبيا #المرصد (تغريدة)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك