المستشار السابق للامين العام للامم المتحدة ستيفاني وليامز:
– الجماعات المسلحة ⚔️الهجينة تزداد قوة على قوة، لأنها جزء من شبكة واسعة من عصابات تهريب البشر والسلاح.
ــ النفط والغاز الليبي 🛢يتم تهريبه خارج البلاد، وتفكيك هذا الوضع، يستغرق الكثير من الوقت.
ــ وجود مؤسسة عسكرية متماسكة في ليبيا، يحتاج الكثير من الجهد، لأننا نقوم بتأسيس وإعادة إدماج الجماعات المسلحة لتصبح قوات نظامية.
ــ باشاغا عندما كان وزيرًا للداخلية، وضع بعض الإرشادات حول وضع السلاح والإدماج عن طريق آلية للتدقيق الفردي.
ــ إصلاح قطاع الأمن والتسريح وإعادة الإدماج، يحتاج لاتباع نهج شامل، وعلى الناس وضع توقعات مقبولة لما يمكن إنجازه هنا، فنحن نبدأ من وضع متدهور للغاية.
#ليبيا_24
2022-11-13 22:51:50
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