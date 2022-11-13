المستشار السابق للامين العام للامم المتحدة ستيفاني وليامز:

– الجماعات المسلحة ⚔️الهجينة تزداد قوة على قوة، لأنها جزء من ‏شبكة واسعة من عصابات تهريب البشر والسلاح.

ــ ‏النفط والغاز الليبي 🛢يتم تهريبه خارج البلاد، وتفكيك هذا الوضع، يستغرق الكثير من الوقت.

ــ وجود مؤسسة عسكرية متماسكة في ليبيا، يحتاج الكثير من الجهد، لأننا نقوم بتأسيس وإعادة إدماج ‏الجماعات المسلحة لتصبح قوات نظامية.

ــ باشاغا عندما كان وزيرًا ‏للداخلية، وضع بعض الإرشادات حول وضع السلاح ‏والإدماج عن طريق آلية للتدقيق الفردي.

ــ إصلاح قطاع الأمن والتسريح وإعادة الإدماج، يحتاج ‏لاتباع نهج شامل، وعلى الناس وضع توقعات مقبولة لما يمكن ‏إنجازه هنا، فنحن نبدأ من وضع متدهور للغاية.

#ليبيا_24

2022-11-13 22:51:50

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