حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي : – اجتماعات مكثفة للغرفة التجارية المشتركة بي

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي :

– اجتماعات مكثفة للغرفة التجارية المشتركة بين السودان 🇸🇩 وليبيا تُوجت باتفاق على فتح الحدود بين البلدين بهدف تنشيط التجارة.

– الاجتماعات التي احتضنتها طرابلس لنحو أسبوعين خلصت إلى اتفاق على فتح قنصلية بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور وإعادة فتح القنصلية السودانية بمدينة الكفرة.

– الاتفاق شمل إقامة طريق بري 🛣يربط مدينة الفاشر السودانية بمدينة الكفرة الليبية بطول يتجاوز ”ألف“ كيلومتر.

– الجانب الليبي سمح للجانب السوداني باستخدام الموانئ 🌊الليبية في مساحة حرة تقدر بـ ”15“ كيلومتر بإعفاءات جمركية.

#ليبيا_24

2022-11-13 22:38:26

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