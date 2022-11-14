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صور | وقفة احتجاجية لأصحاب شركات الأدوية والمعدات الطبية أمام وزارة الصحة في #طر

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وقفة احتجاجية لأصحاب شركات الأدوية والمعدات الطبية أمام وزارة الصحة في #طرابلس للمطالبة بمستحقاتهم المالية. #ليبيا #المرصد




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ليبيا مباشر

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