صور | وقفة احتجاجية لأصحاب شركات الأدوية والمعدات الطبية أمام وزارة الصحة في #طر

صور | وقفة احتجاجية لأصحاب شركات الأدوية والمعدات الطبية أمام وزارة الصحة في #طرابلس للمطالبة بمستحقاتهم المالية. #ليبيا #المرصد
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