عاجل

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – يعتقد الدبيبة بأنه فعلا قادر على فرض رؤية القو

تم النشر منذُ 44 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– يعتقد الدبيبة بأنه فعلا قادر على فرض رؤية القوى السياسية ( المتطرفة) المساندة له في إجراء الانتخابات البرلمانية فقط.

– حديثه عن مقترح أمريكي ويحظى بمساندة دولية هو كالقروض و الكتاب المدرسي، سماه رئيس المجلس الأعلى للدولة ( بيع_للوهم).

– في الواقع الدبيبة استشعر الهدوء حيث توقفت النخبة عن ممارسة دورها بالضغط لأجل تنفيذ الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذا فهو ورهطه يعتقدون أنها بيئة ملائمة لتسويق الأوهام.

– قريبا جدا سيكتشف أن ملزومة بورقبة تنطبق عليه تماما :
يالأوهام انجيكن رايق….. وانعاود منكن مضايق

#ليبيا_24

2022-11-14 15:39:06

1668440346

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك