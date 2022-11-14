المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – يعتقد الدبيبة بأنه فعلا قادر على فرض رؤية القو

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– يعتقد الدبيبة بأنه فعلا قادر على فرض رؤية القوى السياسية ( المتطرفة) المساندة له في إجراء الانتخابات البرلمانية فقط.

– حديثه عن مقترح أمريكي ويحظى بمساندة دولية هو كالقروض و الكتاب المدرسي، سماه رئيس المجلس الأعلى للدولة ( بيع_للوهم).

– في الواقع الدبيبة استشعر الهدوء حيث توقفت النخبة عن ممارسة دورها بالضغط لأجل تنفيذ الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذا فهو ورهطه يعتقدون أنها بيئة ملائمة لتسويق الأوهام.

– قريبا جدا سيكتشف أن ملزومة بورقبة تنطبق عليه تماما :

يالأوهام انجيكن رايق….. وانعاود منكن مضايق

#ليبيا_24

2022-11-14 15:39:06

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