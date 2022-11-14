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طالب 50 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، رئاسة المجلس بضرورة الإسراع بالتفاوض مع مج

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

طالب 50 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، رئاسة المجلس بضرورة الإسراع بالتفاوض مع مجلس النواب بشأن التوافق على قوانين الانتخابات ووضع إطار زمني والاتفاق على المناصب السيادية، ومن ثم التوافق على مجلس رئاسي جديد وحكومة تكنوقراط مؤقتة تلتزم بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات.
#الحدث_الليبي



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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