عاجل > المشري يخاطب عبدالله باتيلي المبعوث الاممي بشأن حادثة محاصرة مقر مجلس الد

عاجل > المشري يخاطب عبدالله باتيلي المبعوث الاممي بشأن حادثة محاصرة مقر مجلس الدولة الاستشاري في #طرابلس.
⚡️كان من المقرر في جدول أعمال المجلس التصويت على مشروع القاعدة الدستورية في صيغته النهائية ومناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.
⚡️فوجئنا بقوة عسكرية مدججة بالمدرعات والأسلحة الثقيلة تحاصر مقر المجلس وتمنع أعضائه من الدخول.
⚡️حكومة الدبيبة تحرص على عرقلة إجراء الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.
⚡️ الوضع يتطلب الدعوة لإجراء لقاء فوري بين المجلس الأعلى ومجلس النواب برعاية أممية لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدًا لاجراء الانتخابات. #ليبيا #المرصد
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