عاجل > المشري يخاطب عبدالله باتيلي المبعوث الاممي بشأن حادثة محاصرة مقر مجلس الد

عاجل > المشري يخاطب عبدالله باتيلي المبعوث الاممي بشأن حادثة محاصرة مقر مجلس الدولة الاستشاري في #طرابلس.

⚡️كان من المقرر في جدول أعمال المجلس التصويت على مشروع القاعدة الدستورية في صيغته النهائية ومناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

⚡️فوجئنا بقوة عسكرية مدججة بالمدرعات والأسلحة الثقيلة تحاصر مقر المجلس وتمنع أعضائه من الدخول.

⚡️حكومة الدبيبة تحرص على عرقلة إجراء الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.

⚡️ الوضع يتطلب الدعوة لإجراء لقاء فوري بين المجلس الأعلى ومجلس النواب برعاية أممية لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدًا لاجراء الانتخابات. #ليبيا #المرصد