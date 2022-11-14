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عاجل > السفارة الأمريكية: يجب على قادة ⁧‫#ليبيا‬⁩ حل خلافاتهم السياسية من خلا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > السفارة الأمريكية: يجب على قادة ⁧‫#ليبيا‬⁩ حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار وإجراء الانتخابات الشاملة. ⚡️ التهديد باستخدام القوة يزعزع الاستقرار ويقوض جهود تحقيق الوحدة الوطنية وهو ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية. #المرصد (تغريدة)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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