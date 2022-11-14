عاجل > السفارة الأمريكية: يجب على قادة ⁧‫#ليبيا‬⁩ حل خلافاتهم السياسية من خلا

عاجل > السفارة الأمريكية: يجب على قادة #ليبيا حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار وإجراء الانتخابات الشاملة. ⚡️ التهديد باستخدام القوة يزعزع الاستقرار ويقوض جهود تحقيق الوحدة الوطنية وهو ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية. #المرصد (تغريدة)
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ليبيا مباشر
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