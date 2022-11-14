عاجل > السفارة الأمريكية: يجب على قادة ⁧‫#ليبيا‬⁩ حل خلافاتهم السياسية من خلا

عاجل > السفارة الأمريكية: يجب على قادة ⁧‫#ليبيا‬⁩ حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار وإجراء الانتخابات الشاملة. ⚡️ التهديد باستخدام القوة يزعزع الاستقرار ويقوض جهود تحقيق الوحدة الوطنية وهو ليس طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية. #المرصد (تغريدة)