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عاجل > السفارة البريطانية: نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجمو

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > السفارة البريطانية: نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع لأعضاء مجلس الدولة في ⁧‫#طرابلس‬⁩. ⚡️ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها. ⚡️أي محاولة لعرقلة نشاطهم بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول. #ليبيا #المرصد (تغريدة)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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