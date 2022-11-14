عاجل > السفارة البريطانية: نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجمو

عاجل > السفارة البريطانية: نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع لأعضاء مجلس الدولة في ⁧‫#طرابلس‬⁩. ⚡️ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها. ⚡️أي محاولة لعرقلة نشاطهم بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول. #ليبيا #المرصد (تغريدة)