عاجل > السفارة البريطانية: نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجمو

عاجل > السفارة البريطانية: نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع لأعضاء مجلس الدولة في #طرابلس. ⚡️ينبغي السماح للمؤسسات المدنية بالوفاء بمسؤولياتها والاضطلاع بها. ⚡️أي محاولة لعرقلة نشاطهم بالاشتراك مع المجموعات المسلحة أمر غير مقبول. #ليبيا #المرصد (تغريدة)
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ليبيا مباشر
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