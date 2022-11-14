عاجل

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يجتمع برؤساء مراكز الشر

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يجتمع برؤساء مراكز الشرطة والتحقيق بمديريات أمن #طرابلس الكبرى لبحث وإعداد الخطط الأمنية لاكتشاف القضايا المجهولة. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك