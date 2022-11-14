صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يجتمع برؤساء مراكز الشر

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة يجتمع برؤساء مراكز الشرطة والتحقيق بمديريات أمن #طرابلس الكبرى لبحث وإعداد الخطط الأمنية لاكتشاف القضايا المجهولة. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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