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أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أن الأمم المتحدة مستمرة في عملها مع البلديات

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أن الأمم المتحدة مستمرة في عملها مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الجنوب الليبي بما فيها الصحة والأمن والغذاء.
وقال باتيلي في كلمة له من سبها، الإثنين، “متواجدون اليوم في الجنوب من أجل تعزيز التزامنا وعملنا تجاه أهالي المنطقة ولمجابهة التحديات التي تواجههم”.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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