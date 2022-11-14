عاجل > الرئاسي : نرفض ما تعرض له مجلس الدولة اليوم من محاولة منعه من انعقاد ج

عاجل > الرئاسي : نرفض ما تعرض له مجلس الدولة اليوم من محاولة منعه من انعقاد جلسته . ⚡️نذكر بأن حق التعبير مكفول للجميع في إطاره الدستوري. ⚡️على الأجهزة الأمنية توفير بيئة آمنة لحرية تعبير الجميع وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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