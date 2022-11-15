عاجل > المشري ردًا على بيان الدبيبة : كانت هناك مدرعات و لم يكن هناك محتج وا

عاجل > المشري ردًا على بيان الدبيبة : كانت هناك مدرعات و لم يكن هناك محتج واحد أمام مقرنا و بيانك استمرار للتضليل . المشري لـ الدبيبة : سنعقد جلسة في الظروف المناسبة لنا ونحن من يقرر موعدها و ليس أنت فقط أتركنا و شأننا . ⚡️السيارات و المدرعات التي حاصرت مقرنا تابعة للدبيبة و وزارة الدفاع .#ليبيا #المرصد ( تغريدة )