أعرب المجلس الرئاسي، عن رفضه لما تعرض له المجلس الأعلى للدولة من محاولة منعه من انعقاد جلسته العادية الـ 82. وأكد المجلس الرئاسي، أن حق التعبير مكفول للجميع في إطاره الدستوري، مطالبا الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة تضمن حرية التعبير للجميع وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق.

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