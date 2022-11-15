صور | وقفة إحتجاجية لمجموعة ” دار الافتاء ” أمام مقر مجلس الدولة الاستشاري مطالب

صور | وقفة إحتجاجية لمجموعة ” دار الافتاء ” أمام مقر مجلس الدولة الاستشاري مطالبين برحيل المشري وحاملين شعارات تصفه بـ” الخائن “. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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