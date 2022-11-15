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صور | وقفة إحتجاجية لمجموعة ” دار الافتاء ” أمام مقر مجلس الدولة الاستشاري مطالب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وقفة إحتجاجية لمجموعة ” دار الافتاء ” أمام مقر مجلس الدولة الاستشاري مطالبين برحيل المشري وحاملين شعارات تصفه بـ” الخائن “. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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