صور | موسى الكوني والصديق الكبير يشاركان في ” المؤتمر العلمي … مكافحة الفساد لدع

صور | موسى الكوني والصديق الكبير يشاركان في ” المؤتمر العلمي … مكافحة الفساد لدعم الاستقرار ” الذي ينظمه جهاز دعم الاستقرار بقيادة عبدالغني الككلي ” غنيوة ” لوضع آليات تفضي لبلورة مجموعة من الآليات العلمية لمكافحة الفساد . #ليبيا #المرصد