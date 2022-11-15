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صور | موسى الكوني والصديق الكبير يشاركان في ” المؤتمر العلمي … مكافحة الفساد لدع

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | موسى الكوني والصديق الكبير يشاركان في ” المؤتمر العلمي … مكافحة الفساد لدعم الاستقرار ” الذي ينظمه جهاز دعم الاستقرار بقيادة عبدالغني الككلي ” غنيوة ” لوضع آليات تفضي لبلورة مجموعة من الآليات العلمية لمكافحة الفساد . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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