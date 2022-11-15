صور | موسى الكوني والصديق الكبير يشاركان في ” المؤتمر العلمي … مكافحة الفساد لدع

صور | موسى الكوني والصديق الكبير يشاركان في ” المؤتمر العلمي … مكافحة الفساد لدعم الاستقرار ” الذي ينظمه جهاز دعم الاستقرار بقيادة عبدالغني الككلي ” غنيوة ” لوضع آليات تفضي لبلورة مجموعة من الآليات العلمية لمكافحة الفساد . #ليبيا #المرصد
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