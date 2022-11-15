وثائق شطب السجل التجاري الخاص بمصباح العكاري ومجلس إدارته بالتجاري الوطني، واس

وثائق 📄📃
شطب السجل التجاري الخاص بمصباح العكاري ومجلس إدارته بالتجاري الوطني، واستخراج سجل تجاري جديد لعبد الوهاب المختار ومجلس إدارته ليمثل البنك التجاري شرعياً وقانونياً بعد حكم المحكمة وقرار السجل التجاري. #ليبيا_24
2022-11-15 19:30:30
1668540630
وثائق 📄📃
شطب السجل التجاري الخاص بمصباح العكاري ومجلس إدارته بالتجاري الوطني، واستخراج سجل تجاري جديد لعبد الوهاب المختار ومجلس إدارته ليمثل البنك التجاري شرعياً وقانونياً بعد حكم المحكمة وقرار السجل التجاري. #ليبيا_24
2022-11-15 19:30:30
1668540630
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