عاجل

وثائق شطب السجل التجاري الخاص بمصباح العكاري ومجلس إدارته بالتجاري الوطني، واس

تم النشر منذُ 55 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

وثائق 📄📃
شطب السجل التجاري الخاص بمصباح العكاري ومجلس إدارته بالتجاري الوطني، واستخراج سجل تجاري جديد لعبد الوهاب المختار ومجلس إدارته ليمثل البنك التجاري شرعياً وقانونياً بعد حكم المحكمة وقرار السجل التجاري. #ليبيا_24




2022-11-15 19:30:30

1668540630

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك