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عاجل > الدبيبة : أضم صوتي لما ذكره المبعوث باتيلي بأن ما تقوم به بعض المؤسسات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > الدبيبة : أضم صوتي لما ذكره المبعوث باتيلي بأن ما تقوم به بعض المؤسسات لتعطيل الانتخابات يعد خطرا على مستقبلنا. ⚡️يجب إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات . ⚡️انخفاض النازحين بنسبة 57% وتحسن الوضع الأمني والعسكري يعزز أهمية جهود الاستقرار وتشجيع التنمية لعودة الحياة.#ليبيا #المرصد ( تدوينة )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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