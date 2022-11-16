عاجل > الدبيبة : أضم صوتي لما ذكره المبعوث باتيلي بأن ما تقوم به بعض المؤسسات لتعطيل الانتخابات يعد خطرا على مستقبلنا. ⚡️يجب إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات . ⚡️انخفاض النازحين بنسبة 57% وتحسن الوضع الأمني والعسكري يعزز أهمية جهود الاستقرار وتشجيع التنمية لعودة الحياة.#ليبيا #المرصد ( تدوينة )