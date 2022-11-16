وجه وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، أسامة حماد، خطابًا للنائب العام يطالبه بالتحرك العاجل للتحقيق في ملف وفاة 5 أطفال بمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، بعد تأخر فتح الاعتماد المستندي لعلاجهم، ومحاسبة المسؤولين.

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