عضو مجلس الدولة، عادل كرموس:
– في حال حدوث انتخابات في عهد حكومة الدبيبة فإنها ستفضي إلى انقسام حاد في ليبيا، لأن نتائج المنطقة الشرقية، لن تقبل بنتائج المنطقة الغربية، والعكس صحيح.
– سنسعى حالياً إلى توحيد السلطة التنفيذية من أجل الوصول إلى انتخابات تقبلها جميع الأطراف.
– الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب وارد جدا ، والإشكال الليبي تغذيه أطراف دولية ثبت أنها هي المتسبب الرئيس في إجهاض أي حل ليبي-ليبي.
– كل من مجلسي النواب والدولة، متفقان على عدم قدرة حكومة الدبيبة على حماية صناديق الاقتراع خارج مدينة طرابلس.
#ليبيا_24
2022-11-16 15:07:51
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