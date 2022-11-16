عضو مجلس الدولة، عادل كرموس:

– في حال حدوث انتخابات في عهد حكومة الدبيبة فإنها ستفضي إلى انقسام حاد في ليبيا، لأن نتائج المنطقة الشرقية، لن تقبل بنتائج المنطقة الغربية، والعكس صحيح.

– سنسعى حالياً إلى توحيد السلطة التنفيذية من أجل الوصول إلى انتخابات تقبلها جميع الأطراف.

– الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب وارد جدا ، والإشكال الليبي تغذيه أطراف دولية ثبت أنها هي المتسبب الرئيس في إجهاض أي حل ليبي-ليبي.

– كل من مجلسي النواب والدولة، متفقان على عدم قدرة حكومة الدبيبة على حماية صناديق الاقتراع خارج مدينة طرابلس.

#ليبيا_24

2022-11-16 15:07:51

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